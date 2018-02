Actualidade

O Desportivo das Aves venceu hoje na visita ao Belenenses, por 5-2, em jogo da 22.ª jornada das I Liga portuguesa, e deixou provisoriamente a zona de despromoção.

Sob o comando de José Mota, o Desportivo das Aves somou o segundo triunfo consecutivo, com golos do guineense Mama Baldé, aos dois minutos, André Moreira, na própria baliza, aos 13, do líbio Hamdou Elhouni, aos 28, de Paulo Machado, aos 39, na marcação de uma grande penalidade, e do argentino Luis Fariña, aos 90.

Nuno Tomás, aos 44, e o brasileiro Maurides, aos 86, na conversão de um castigo máximo, ainda reduziram para os lisboetas, que somaram o 12.º jogo consecutivo sem vencer e seguem no 13.º lugar, com 21 pontos, mais um do que o Desportivo das Aves, que subiu provisoriamente do 18.º e último posto para o 15.º.