Futsal/Euro

O selecionador português de futsal e o capitão Ricardinho confidenciaram hoje que todo o grupo acreditou na conquista do título europeu desde o estágio realizado em Rio Maior, antes da partida para a Eslovénia.

"Nós temos um grupo de WhatsApp e o nome foi mudado para campeões europeus, ainda durante o estágio em Rio Maior, antes de chegarmos à Eslovénia", afirmou Ricardinho, na Cidade do Futebol, em Oeiras, onde a equipa foi deixar a troféu de campeã europeia de futsal.

Também o técnico Jorge Braz confidenciou que Bruno Coelho, o marcador do livre que deu a vitória por 3-2 sobre a Espanha na final, lhe enviou uma mensagem escrita de telemóvel que tinha sido partilhada entre os jogadores após o sorteio, que colocou a Roménia e a Ucrânia no caminho de Portugal na primeira fase do europeu.