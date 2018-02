Actualidade

O Sporting regressou hoje às vitórias na I Liga portuguesa de futebol, ao vencer por 2-0 na receção ao Feirense, num jogo da 22.ª jornada em que só chegou aos golos nos últimos minutos.

O médio William Carvalho, aos 78 minutos, e o colombiano Fredy Montero, aos 90+1, assinaram os tentos da equipa 'leonina', que segue no terceiro lugar do campeonato, com os mesmos 53 pontos do Benfica, segundo, e a dois do líder FC Porto, que conta menos um jogo.

O Feirense, que somou o terceiro desaire consecutivo na competição, segue no 15.º lugar, com os mesmos 20 pontos do Desportivo das Aves.