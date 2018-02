Actualidade

Uma comissão nomeada pelo Governo australiano começou hoje a investigar alegadas más práticas de bancos, fundos de pensões e seguradoras, entre outras entidades, na sequência de queixas públicas sobre o funcionamento do setor financeiro.

Anunciada em novembro passado, depois de meses de pressão por parte do Partido Trabalhista e do Partido Verde, ambos na oposição, a comissão funcionará durante um ano, tendo sido dotada com um orçamento superior a 65 milhões de euros.

O primeiro-ministro Malcolm Turnbull começou por se opor à criação da comissão, mas acabou por ceder perante a pressão da opinião pública.