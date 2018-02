Actualidade

Um navio científico norueguês dedicado à investigação pesqueira chega hoje a Moçambique para uma missão de apoio ao país no âmbito de um acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO).

O navio, batizado com o nome do explorador Fridtjof Nansen, tem sete laboratórios de alta tecnologia e à semelhança do que tem feito noutras paragens vai recolher dados sobre a distribuição e abundância de recursos pesqueiros, biodiversidade e condições ambientais.

O objetivo consiste em "permitir que 31 países africanos recebam apoio técnico e científico, com o objetivo de reorientar a gestão das pescas" de forma sustentável.