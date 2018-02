Actualidade

Seis organizações que prestam apoio a vítimas de violência de género apresentam hoje ao Conselho Geral do Poder Judicial de Espanha uma denúncia contra a maneira como são tratadas as mulheres que procuram justiça.

"As associações que apoiam diretamente as vítimas de violência de género constatam que as mulheres que procuram proteção e justiça perante certos tribunais acabam muitas vezes com mais razões de queixa", argumentam.

A denúncia será subscrita pelas principais organizações não-governamentais representativas das mulheres espanholas, nomeadamente a Federação das Mulheres Progressistas, a Fundação Mulheres e Themis, Federação de Mulheres Separadas e Divorciadas, a Associação de Mulheres Opañel e a Comissão para a Investigação de Maus Tratos sobre as mulheres.