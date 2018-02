Actualidade

O Serviço de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores recebeu durante a noite alguns pedidos de informação da população de São Miguel, na sequência dos mais de cem sismos que estão a afetar a região do Congro.

Cerca de 130 sismos de média magnitude, com valores entre 1,9 e 3,2 na escala de Richter foram registados desde as 02:53 (03:53 em Lisboa) de hoje na ilha de São Miguel, de acordo com informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, disponibilizada às 04:58 locais.

Contactada pela agência Lusa, uma fonte do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores disse que os serviços receberam alguns pedidos de informação sobre os abalos, mas "sem alarmismos, porque esta situação não é nova para os açorianos".