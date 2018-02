Actualidade

O presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) explicou hoje que os Açores são alvo de crises sísmicas com alguma regularidade estando na sua origem uma interação entre os sistemas vulcânicos e tectónicos.

"Os Açores são alvo de crises sísmicas com alguma regularidade e que são semelhantes às que estão a ocorrer hoje. Na origem desta crise sísmica está a interação entre os sistemas vulcânicos e os sistemas tectónicos da ilha.

De acordo com o presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as ilhas dos Açores estão localizadas numa zona particularmente ativas.