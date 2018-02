Actualidade

O Instituto Nacional de Estatística (INE) reviu hoje em baixa a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) para os 1,0% em janeiro, uma décima abaixo da estimativa rápida avançada no final do mês passado.

De acordo com o INE, a taxa definitiva apurada foi inferior em 0,5 pontos percentuais à do mês anterior e 1,1% face ao mês homólogo de 2017.

Por classes de despesa e face ao mês precedente, o INE destaca os aumentos das taxas de variação homóloga das comunicações e nas bebidas alcoólicas e tabaco, com 0,6% e 2,3%, respetivamente (0,1% e 2,0% no mês anterior).