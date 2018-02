Actualidade

O Sporting gastou 15,85 milhões de euros no mercado de inverno, com a maior fatia a ser utilizada na contratação do brasileiro Wendel, de acordo com um comunicado hoje enviado à Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM).

A contratação do médio brasileiro, que ainda não foi utilizado pelos 'leões', ao Fluminense custou 7,5 milhões de euros, aos quais acrescem 1,2 em comissões, sendo que o clube brasileiro ficou com 10 por cento de uma futura mais valia.

A transferência do croata Josip Misic, contratado ao Rijeka, valeu 2,75 milhões de euros, aos quais acrescem uma comissão de 500 mil euros, com o clube croata a ficar com 20 por cento de uma futura mais valia.