Actualidade

A Entidade Reguladora da Saúde (ERS) criticou a conduta dos hospitais de São José (Lisboa) e Garcia de Orta (Almada), bem como do INEM, no atendimento de um doente com aneurisma, que morreu após quatro horas sem cuidados especializados.

O caso ocorreu em 12 de julho de 2016, quando um doente de 75 anos deu entrada no Centro Hospitalar Médio Tejo (CHMT) com uma "extensa hemorragia subaracnoídea bi-hemisférica por provável rutura aneurismática".

Esta unidade de saúde contactou o Hospital de São José (a unidade de referência do CHMT para a especialidade de neurocirurgia) e depois o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, os quais disseram não ter vaga para receber o doente.