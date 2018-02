Actualidade

A taxa de desemprego no conjunto da OCDE desceu para 5,5% em dezembro, menos uma décima do que em novembro e pela primeira vez desde 2008 abaixo do nível pré-crise, foi hoje anunciado.

Ainda assim, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) sublinha, num comunicado hoje divulgado, que o número de desempregados nos 35 Estados-membros no final de 2017 era de 34,8 milhões de pessoas, 2,2 milhões de pessoas acima do verificado quando se começaram a fazer sentir os efeitos da crise.

A taxa de desemprego na zona euro manteve-se estável em dezembro em 8,7%, mas desceu em alguns países, designadamente em Portugal (três décimas para 7,8%), na Irlanda (duas décimas para 6,2%), na Eslovénia (duas décimas para 6,2%) e em Espanha (duas décimas para 16,4%).