O Gabinete de Luta contra a Fraude do Reino Unido (SFO) acusou hoje o Barclays de "assistência financeira ilegal" nas relações comerciais com investidores do Qatar, em 2008.

Nesse ano, aquando da nacionalização dos bancos britânicos, Lloys Banking Group e Royal Bank Of Scotlands, o Barclays contraiu um empréstimo de 12.000 milhões de libras (13,6 mil milhões de euros) à Qatar Holdings, detida unicamente pelo Estado do Qatar, o que lhe permitiu não ser resgatado.

O Barclays, destes 12 mil milhões de libras e ainda em 2008, acabou por fazer um empréstimo à Qatar Holding no valor de 2.200 milhões de libras (2.482 milhões de euros).