Madeira

O comandante dos Bombeiros Sapadores do Funchal, José Minas, disse hoje não existir para o arraial do Monte, onde morreram 13 pessoas em 2017, ou para outros arraiais qualquer plano de emergência, o qual é solicitado pelo promotor.

"Nunca houve plano de emergência por parte dos bombeiros no arraial do Monte, nem em nenhum arraial no Funchal", disse, na audição parlamentar sobre a queda de uma árvore de grande porte a 15 de agosto de 2017.

José Minas realçou haver "imensos eventos que não têm plano de emergência, que é da responsabilidade do promotor".