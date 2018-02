Actualidade

Centenas de sismos ocorreram na última noite e esta manhã na ilha de São Miguel, nos Açores, e 20 deles foram sentidos pela população, informou hoje o responsável regional pela Proteção Civil, salientando que a frequência sísmica diminuiu ligeiramente.

De acordo com o Tenente Coronel Carlos Neves, presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), todas as entidades de proteção civil encontram-se prontas a agir, em caso de necessidade.

"Esta atividade começou pelas 24:00, estendeu-se ao longo da noite e manhã. Ocorreram centenas de sismos de baixa intensidade e magnitude, dos quais 20 foram sentidos pela população. Esta situação continua a manter-se, embora tenha baixado ligeiramente de frequência", afirmou o responsável numa conferência de imprensa na sede do organismo, em Angra do Heroísmo, ilha Terceira.