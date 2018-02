Actualidade

As autoridades locais apelaram hoje às populações de São Miguel, nos Açores, para manterem a calma face ao incremento da atividade sísmica que se regista desde a madrugada, cuja situação está estabilizada desde as últimas horas.

"É preciso que as pessoas mantenham a calma, as regras normais de segurança neste tipo de situações. As câmaras municipais, os serviços municipais de proteção civil já estão todos notificados e a maior parte dos bombeiros de prevenção e, portanto, é agora uma situação de mantermos todos a calma", afirmou o secretário regional da Saúde, Rui Luís, em declarações aos jornalistas.

O secretário regional da Saúde, com a tutela da Proteção Civil açoriana, falava no Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), onde se deslocou com a secretária regional dos Transportes e Obras Públicas, Ana Cunha.