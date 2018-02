Óbito/Hestnes Ferreira

O arquiteto Raul Hestnes Ferreira, que morreu no domingo, em Lisboa, gostava de destacar a importância do seu contacto com o exterior e o trabalho em ateliê, "desde muito cedo", ainda nos anos de formação, como determinantes do seu percurso.

"O percurso de Raul Hestnes Ferreira é um percurso solitário e de serena independência, em que cada obra é um acontecimento imprevisível a promover, antes de mais, a sua própria razão de ser, universal e única", disse o arquiteto Alexandre Alves Costa, em 2007, quando da atribuição do doutoramento Honoris Causa, da Universidade de Coimbra, a Hestnes Ferreira.

Nascido em Lisboa, em 1931, formado em Arquitetura pela Escola Superior de Belas Artes do Porto, depois de um primeiro ano em Lisboa, a que se sucederam anos de formação em Helsínquia, na Finlândia, e nos Estados Unidos, nas universidades de Yale e da Pensilvânia, Raul Hestnes Ferreira atribui a opção inicial pela arquitetura a Francisco Keil do Amaral, pioneiro da moderna arquitetura em Portugal.