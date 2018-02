Madeira

O carvalho que caiu em agosto do ano passado na freguesia do Monte, provocando 13 mortos e 50 feridos, apresentava um "bom estado global", revela o relatório preliminar da peritagem pedida pela Câmara do Funchal, hoje divulgado.

Em comunicado, a Câmara Municipal do Funchal informa que remeteu já ao Ministério Público a versão preliminar do relatório técnico da peritagem que solicitou na sequência da queda de um carvalho no Largo da Fonte, na freguesia do Monte, no dia 15 de agosto de 2017.

O relatório preliminar, publicado no 'site' da autarquia, para efeitos de consulta pública, foi elaborado pelo perito independente Pedro Ginja, engenheiro agrícola e arboricultor profissional com formação avançada em Arboricultura Urbana, com a colaboração de Gerard Passola Parcerissa, biólogo, membro do Colégio de Biólogos da Catalunha e especialista em Arboricultura.