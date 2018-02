Actualidade

O presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, sublinhou hoje que os sismos sentidos desde a madrugada em São Miguel devem ser encarados com cautela, mas, e de acordo com os dados conhecidos nesta fase, sem alarmismos.

"É uma situação que não é inédita, que naturalmente inspira os cuidados que todos os açorianos já conhecem. Deve ser encarada com as cautelas que naturalmente uma situação destas implica, mas sem alarmismos, pelo menos quanto aos dados que temos conhecimento neste momento", vincou o chefe do executivo açoriano.

Vasco Cordeiro falava aos jornalistas em Lisboa, durante uma visita à feira agroalimentar SISAB, e na ocasião o responsável sublinhou que o executivo que lidera está "desde a primeira hora" a monitorizar a situação sísmica em São Miguel.