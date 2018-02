Actualidade

O PSI20, principal índice da bolsa portuguesa, encerrou hoje a ganhar 1,48% para 5.373,37 pontos, em linha com as principais praças europeias e com a Pharol SGPS a valorizar perto de 10%.

Dos 18 títulos cotados no índice, 16 encerraram em alta e dois (Corticeira Amorim e Ibersol) em terreno negativo.

Do lado dos ganhos, destaque para a Pharol SGPS (antiga PT SGPS) subiu 9,91% para 0,233 euros, enquanto a Altri avançou 3,17% para 4,55 euros.