Lisboa, 12 fev (Lusa) Os sindicatos da função pública e o Governo deverão assinar quarta-feira um protocolo negocial que define as matérias a discutir até ao final do ano, nomeadamente as relacionadas com carreiras e remunerações.

A versão final do protocolo para a negociação coletiva em 2018 foi enviado pela Secretária de Estado da Administração e do Emprego Público às estruturas sindicais da administração pública com o objetivo de que o documento venha a ser assinado no próximo encontro negocial.

No texto enviado aos sindicatos, a que agência Lusa teve acesso, a secretária de Estado salienta "a importância acrescida que o Governo reconhece ao desenvolvimento e reforço do diálogo social na Administração Pública, como fator potenciador da assunção de compromissos a médio e longo prazo que contribuam para a valorização e a sustentabilidade do emprego e da Administração Pública".