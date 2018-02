Actualidade

O Estoril Praia, com uma reviravolta no resultado, venceu hoje em casa do Moreirense por 2-1, no jogo que encerrou a 22.ª jornada da I Liga de futebol, abandonando a zona de descida.

Os 'cónegos' adiantaram-se cedo no marcador, através de Tozé, aos 10 minutos, mas os 'canarinhos' reagiram e responderam na segunda metade, com golos de Alano, aos 72, e de Eduardo, aos 81, na conversão de uma grande penalidade.

A vitória permite ao Estoril abandonar o último lugar e sair mesmo da zona de despromoção, sendo agora 14.º classificado com 21 pontos, enquanto o Moreirense baixa ao 17.º e penúltimo lugar, o primeiro abaixo da 'linha de água', com 19.