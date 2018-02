Actualidade

O governo colombiano garantiu hoje ao partido político FARC, surgido do desarmamento dessa guerrilha, que estão reunidas as condições para que retome a campanha eleitoral, suspensa na semana passada em protesto contra a falta de segurança.

"O governo reiterou ao partido das FARC a oferta de garantias de segurança, disponibilizou-se para efetuar qualquer ajuste nos esquemas de proteção [dos candidatos], e abriu um canal direto de comunicação", revelou em Bogotá o ministro do Interior, Guillermo Rivera.

O ministro liderou hoje a primeira reunião da Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Desempenho do Sistema de Proteção Integral, que contou com a presença do diretor do Partido da Força Alternativa Revolucionária Comum/FARC ), Jorge Torres Victoria.