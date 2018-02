Actualidade

O Governo do Iraque revelou na noite de segunda-feira que serão necessários 88.2 mil milhões de dólares para reconstruir o país devastado durante três anos de guerra contra o grupo terrorista Estado Islâmico (EI).

No Kuwait, onde está a decorrer uma conferência de doadores que será encerrada na quarta-feira pelo secretário-geral da ONU, António Guterreres, o ministro do Planeamento do Iraque explicou que o orçamento será destinado, em parte, a erguer de novo as infraestruturas danificadas pelo EI e pelos ataques dos jihadistas contra as forças governamentais, que ocorreram entre 2014 e dezembro do ano passado.

Segundo relato da agência oficial kuwaitiana "KUNA", citada pela EFE, o ministro Salman al Yumaili garantiu que, entre outros projetos, deverão ser recuperados 138 mil imóveis que foram danificados nas áreas ocupadas pelo grupo jihadista.