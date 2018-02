Actualidade

As autoridades moçambicanas incineraram na última semana 200 redes mosquiteiras distribuídas gratuitamente para combate à malária, mas que estavam a ser usadas para pesca ilegal na bacia de Pemba, norte do país, anunciaram.

Em causa, está o facto de as redes permitirem capturar peixe de tamanho muito pequeno, abaixo do permitido, comprometendo a reprodução de espécies como o peixe coelho ou garoupa que chegam a ter vários centímetros de comprimento, segundo informação consultada hoje pela Lusa.

As redes destruídas foram recolhidas desde início do ano por conselhos comunitários de pesca em coordenação com a direção provincial do Mar, Águas Interiores e Pesca.