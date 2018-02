Actualidade

O gigante do comércio eletrónico Alibaba anunciou hoje ter chegado a acordo com a Disney para transmitir na China filmes e séries de desenhos animados através da plataforma de vídeo digital Youku, semelhante ao youtube.

"A adição de conteúdos da Disney enriquece nossa livraria de qualidade internacional no ecossistema do Alibaba, dando-nos a liderança em distribuição de conteúdo externo na China. Nós estamos olhando para futuras cooperações no mercado internacional, o que aumentará a penetração da Youku como a líder em plataforma de streaming na China", declarou ao jornal Daily China o presidente da Youku, Yang Weindong.

Fundada em 2005 e adquirida em 2015 pela Alibaba, a plataforma digital chinesa chega todos os dias a 580 milhões de dispositivos. Através deste acordo, os utilizadores do Youku terão acesso a mais de mil episódios de séries de animação, bem como aos maiores sucessos da Disney, como "Piratas das Caraíbas", "Frozen" ou "A bela e o monstro ".