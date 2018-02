Actualidade

O julgamento do uzbeque Rakhmat Akilov, autor confesso do atentado com um camião, em abril do ano passado, na capital sueca, em que morreram cinco pessoas, começou hoje no tribunal de Estocolmo.

Akilov, de 39 anos, está acusado de terrorismo e de tentativa de atentado contra 130 pessoas, que, segundo os cálculos do Ministério Público estavam na trajetória direta do camião.

"Queria provocar o terror na população sueca e forçar a Suécia a interromper a formação militar que realiza dentro da coligação internacional contra o Estado Islâmico (EI)", afirmou hoje o procurador do Ministério Público, Hans Ihrman, no início do julgamento.