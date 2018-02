Actualidade

A cidade sul-africana da Cidade do Cabo conseguiu adiar até junho o prazo para se esgotarem as suas reservas de agua, graças a uma intensa redução do consumo, adiantaram hoje as autoridades do país, noticiou a EFE.

A localidade turística da África do Sul conta agora com mais dois meses de margem até que a maioria da população fique sem água, adiando mais uma vez o 'Dia Zero', apontado para abril, como o primeiro dia em que os sul-africanos não teriam água nas torneiras.

"Celebramos juntos a notícia de que o 'Dia Zero' foi empurrado para 04 de junho de 2018 como resultado do consumo médio mais baixo até ao momento, de 529 milhões de litros por dia, durante a semana passada", anunciou hoje Mmusi Maimane, líder do partido da oposição Alianza Democrática, o qual governa a região do Cabo Ocidental.