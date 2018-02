Actualidade

Jens Stoltenberg anunciou hoje que a NATO espera começar a desenhar um programa de treino para o Iraque, em resposta a um pedido do primeiro-ministro iraquiano, Haider al-Abadi, e da coligação internacional "anti-Estado Islâmico".

"A NATO está a contribuir para derrotar o Estado Islâmico. Hoje, quase todo o território tomado pelo Estado Islâmico [EI] no Iraque e na Síria foi libertado. Espero que comecemos a planear um programa de treino da NATO no Iraque", disse o secretário-geral da NATO, em conferência de imprensa, na sede da Organização do Tratado do Atlântico Norte, em Bruxelas.

Jens Stoltenberg referiu que todos vêm "uma necessidade de um maior treino das forças iraquianas".