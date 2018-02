Actualidade

O Presidente haitiano Jovenel Moise denunciou como uma "violação extremamente grave para a dignidade humana" o caso do escândalo sexual que envolve responsáveis da Organização Não-Governamental (ONG) britânica Oxfam no Haiti.

"O que se passou com a Oxfam no Haiti é uma violação extremamente grave da dignidade humana", disse Jovenel Moise, na sua conta de Twitter.

Notícias recentes dão conta que responsáveis da Oxfam, confederação de instituições humanitárias cuja sede se situa em Oxford, no Reino Unido, usaram dinheiro da ONG para pagar prostitutas no Haiti depois do sismo de 2010.