Actualidade

O treinador Sérgio Vieira deixou o comando do Moreirense, anunciou hoje o clube, no dia a seguir à derrota em casa com o Estoril Praia (2-1), na 22.ª jornada da I Liga de futebol.

"O Moreirense Futebol Clube - Futebol SAD informa que chegou hoje a acordo com o treinador Sérgio Vieira para a quebra de vínculo, tal acontece por comum acordo e da forma mais cordial", refere o clube, que caiu para o 17.º lugar no campeonato, na zona de descida de divisão.

O Moreirense indica ainda que esta tarde a equipa de futebol treinará com a orientação de Leandro Mendes, na preparação do jogo de domingo com o Desportivo de Chaves.