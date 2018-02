LE

Abel Ferreira convocou hoje Lukic para a deslocação de quinta-feira do Sporting de Braga a Marselha, na primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa de futebol, e deixou de fora Jefferson e Xadas.

Os dois esquerdinos, lateral e médio, respetivamente, já não tinham sido opção para o treinador dos minhotos no sábado, no triunfo sobre o Vitória de Setúbal (3-1), apesar de terem integrado a convocatória de 21 jogadores para essa partida não chegaram a sentar-se no banco.

Ryller, um dos reforços de inverno dos 'arsenalistas', não foi inscrito para a prova europeia e também falha o jogo com os gauleses, bem como os lesionados Ricardo Ferreira e Fransérgio.