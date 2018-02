Actualidade

Um erro humano poderá ter sido a causa do acidente com o avião que se despenhou perto de Moscovo, segundo investigadores, que indicam a possibilidade de os pilotos não terem ligado o aquecimento do equipamento de medição de velocidade.

O aparelho, um Antonov An-148 das linhas aéreas Saratovskie Avialinii, despenhou-se no domingo passado nos arredores de Moscovo, o que provocou a morte das 71 pessoas a bordo.

O avião, com destino à cidade de Orsk, no sul dos montes Urais, tinha saído de Moscovo às 14:21 locais (11:21 em Lisboa) e, após descolar, desapareceu dos radares e despenhou-se entre as localidades de Arguntsevo e Stepanovo, na província da capital russa.