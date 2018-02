Actualidade

A justiça holandesa ordenou hoje que sejam fechadas as salas especiais para fumadores que cafés e bares abriram quando foi introduzida a proibição de fumar no interior dos espaços pois contradiz os acordos feitos com a Organização Mundial de Saúde.

O caso contra o Estado holandês foi apresentado pela organização Clean Air Nederland (Ar Limpo na Holanda), argumentando que ao permitir-se a existência de zonas especiais para fumadores estava-se a ir contra os termos do acordo assinado com a Organização Mundial de Saúde.

No acordo, a Holanda comprometeu-se a tomar medidas pra evitar que os clientes estivessem expostos ao fumo dos cigarros em "lugares públicos fechados".