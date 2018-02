Actualidade

Através do instrumento Espresso, concebido para procurar planetas parecidos com a Terra capazes de suportar vida, investigadores europeus criaram o "maior telescópio ótico em termos de poder coletor", informou hoje o Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço (IA).

A junção dos quatro telescópios, que se localizam no Observatório Europeu do Sul (ESO), levou à criação de um "único telescópio gigante", o maior da atualidade relativamente ao poder coletor (medição da quantidade de luz captada pelo telescópio), conseguindo medir o equivalente ao de um telescópio de 16 metros de diâmetro, lê-se na nota informativa.

Este resultado, continua o comunicado, foi possível graças à 'coudé train', uma componente do espetrógrafo (instrumento que decompõe a luz nas suas várias cores) Espresso, construída pela equipa portuguesa, que engloba investigadores do IA.