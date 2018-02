Actualidade

O PSI20, principal índice da bolsa portuguesa, caiu hoje 0,15%, para 5.365,45 pontos, em linha com as principais praças europeias e com a Pharol e os CTT a perderem mais de 2%.

Dos 18 títulos cotados no índice principal, 13 fecharam em baixa e cinco em alta.

Do lado das perdas, destaque para os CTT, que recuaram 2,75%, para 3,258 euros, acompanhado pela Pharol SGPS e Altri, que também recuaram mais de 2%.