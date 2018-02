Actualidade

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, destacou hoje a importância de "aproveitar as lacunas" do Liverpool no jogo de quarta-feira, da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol.

Na antevisão ao jogo com a formação inglesa, o técnico dos 'azuis e brancos' admitiu que será importante aproveitar as falhas da equipa adversária, mas, do mesmo modo, potenciar as virtudes próprias.

"Quando preparamos um determinado jogo, olhamos para os pontos fortes e mais frágeis que a equipa adversária possa ter. Tentamos olhar para nós, sabendo que todas as equipas têm momentos do jogo em que são mais frágeis. Mas definimos a estratégia não abdicando da nossa identidade como equipa", referiu o treinador.