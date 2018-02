Cinema

Nove filmes da melhor animação para toda a família a 3 e 4 de março nos cinemas UCI do El Corte Inglés.

O melhor da magia do cinema infantil está de volta no fim de semana dos Óscares de Hollywood, com o Oskar Kids Film Festival. Com organização do seu jornal gratuito de sempre, o Destak, este evento vai reunir uma seleção de nove fantásticos filmes de animação nomeados para as edições dos Óscares dos últimos anos, que prometem encher as salas dos cinemas UCI do El Corte Inglés, em Lisboa, nos dias 3 e 4 de março.

Na programação de um evento que pretende proporcionar um fim de semana divertido para os mais novos e suas famílias, de destacar ainda uma atuação musical, já confirmada, da cantora Bárbara Bandeira, uma das grandes estrelas da nova música pop ‘made in Portugal’. Adicionalmente, a animação está também garantida com vários workshops e ateliers, jogos, pinturas faciais, biblioteca júnior, ofertas, entre muitas outras surpresas.

Os bilhetes estão já disponíveis online no site festivaldecinema.destak.pt e também nas bilheteiras UCI do El Corte Inglés, com bilhetes individuais a um preço mini de 4,5€, ou bilhetes família (4 bilhetes) a 14€ – os bilhetes garantem acesso a uma sessão de cinema, a assistir à atuação de Barbara Bandeira, e ainda à participação em todos os workshops e ateliers disponíveis, antes ou depois da sessão.