Actualidade

O tenista português Gastão Elias apurou-se hoje para a segunda ronda do torneio de Buenos Aires, ao derrotar o espanhol Roberto Carballes Baena em dois 'sets'.

O jogador luso, atualmente no 114.º posto do 'ranking' mundial, foi claramente mais forte do que o espanhol, que ocupa a 76.ª posição, e venceu pelos parciais de 6-2 e 6-4, em 1:27 horas.

Na próxima ronda, Elias vai medir forças com o argentino Federico Delbonis, que ocupa o 70.º posto da hierarquia mundial.