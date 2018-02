Actualidade

O Mercado de Ferro de Port au Prince, o edifício mais emblemático da capital do Haiti, foi destruído por um incêndio na terça-feira, confirmou hoje através da rede social Twitter o presidente do país, Jovenel Moise.

"O incêndio entristece-me enormemente. No meu pensamento estão todos aqueles que perderam o seu ganha-pão", frisou o Chefe de Estado de um dos países mais pobre do mundo, lembrando que o Mercado funciona como um centro informal da economia do Haiti.

Jovenel Moise anunciou, entretanto, que a reconstrução do Mercado de Ferro será uma das suas prioridades da sua presidência. Será a terceira reconstrução do emblemático edifício, que foi devastado por outro incêndio em 2008 e arrasado pelo terramoto de janeiro de 2010.