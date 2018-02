Actualidade

O secretário-geral da ONU, António Guterres, informou o Conselho de Segurança da intenção de nomear o britânico Martin Griffiths para enviado especial para o Iémen, em substituição de Ismail Ould Sheikh Ahmed, confirmaram hoje fontes diplomáticas.

Os membros do Conselho de Segurança - cinco permanentes e dez não-permanentes - têm de se pronunciar sobre a nomeação até as 22 horas de quinta-feira (hora de Lisboa), mas as mesmas fontes diplomáticas vaticinam que o nome de Martin Griffiths deverá ser aprovado.

O britânico substituirá o mauritano Sheikh Ahmed, que anunciou no mês passado a vontade de cessar funções no final do mandato, que expira em fevereiro, depois de quase três anos sem progressos na resolução do conflito que opõe os rebeldes Houthis ao governo iemenita, apoiado por uma coligação liderada pela Arábia Saudita.