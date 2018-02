Actualidade

Alguns produtos químicos usados em embalagens de alimentos, em frigideiras antiaderentes e em roupas interferem com o metabolismo e provocam aumento de peso, sobretudo nas mulheres, relata um estudo americano divulgado na quinta-feira.

Conhecidos como substâncias polifluoralquil e perfluoralquil, ou PFASs, alguns desses produtos foram anteriormente associados a situações oncológicas, alterações hormonais, disfunção imunológica e colesterol elevado.

"Pela primeira vez, nossos resultados descobriram um novo caminho pelo qual os PFASs podem interferir com a regulação da massa corporal em seres humanos e, assim, contribuir para a epidemia de obesidade", revela o autor principal do estudo, Qi Sun, professor do departamento de Nutrição da Universidade de Harvard.