Actualidade

Mais de metade das pequenas e médias empresas inquiridas num estudo da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa reporta um crescimento da atividade internacional em 2017, 63% antecipa novo reforço este ano e 43% vai investir mais na internacionalização.

De acordo com as conclusões do segundo inquérito do Observatório InSight sobre a internacionalização das empresas portuguesas - a apresentar hoje e realizado pela Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (CCIP) em colaboração com o E-Monitor, junto de cerca de 600 Pequenas e Médias Empresas (PME) portuguesas internacionalizadas - 57% dos inquiridos declararam crescimento no decurso do exercício de 2017, sendo que 26% afirmaram mesmo que esse crescimento foi superior a 10%.

O crescimento registado em 2017 está, para cerca de 57% das empresas, em linha com o perspetivado, enquanto para 11% ficou "acima ou muito acima das suas expectativas".