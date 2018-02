Actualidade

O Conselho de Ministros timorense aprovou o texto do acordo de delimitação das fronteiras marítimas com a Austrália, que vai ser assinado a 06 de março, em Nova Iorque, disseram à Lusa fontes do executivo.

Na mesma reunião, na terça-feira, o primeiro-ministro assinou a credencial de plenos poderes para que o ministro de Estado Agio Pereira possa assinar o documento, em representação de Timor-Leste, confirmaram as mesmas fontes.

A apresentação do texto foi feita por Agio Pereira, "número dois" da equipa de negociação timorense, liderada por Xanana Gusmão, que conseguiu alcançar um acordo histórico para Timor-Leste.