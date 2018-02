Actualidade

A quinta edição do festival FORTE, que se realiza de 30 de agosto a 02 de setembro em Montemor-o-Velho, aposta numa programação que revisita o passado e projeta o futuro da música eletrónica, anunciou hoje a organização.

"Temos artistas do passado, que na altura eram inovadores e influenciaram aqueles que estão hoje na vanguarda, e outros, mais experimentais, que nos dão um lamiré sobre o que vai acontecer no futuro", disse hoje à agência Lusa Ilídio Chaves, diretor geral da Soniculture, promotora do FORTE.

A organização apresentou hoje um conjunto de 21 nomes que constarão do cartaz do festival, cujo espetáculo de abertura de "forte componente visual" estará a cargo do produtor alemão Pantha du Prince e do baterista e compositor norueguês Bendik HK "numa das suas raras apresentações mundiais", destaca.