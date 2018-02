Actualidade

O líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, anunciou hoje que irá "devolver a palavra aos deputados para eleger uma nova direção parlamentar", depois de Rui Rio lhe ter manifestado o desejo de trabalhar com outra liderança de bancada.

Por isso, confirmou o próprio à Lusa, irá "devolver a palavra aos deputados para eleger uma nova direção parlamentar".

A decisão do líder parlamentar está a ser anunciada aos deputados numa reunião da bancada do PSD e foi tomada depois de um encontro que decorreu no passado sábado com Rui Rio, no qual o líder eleito do PSD lhe terá manifestado "o desejo de trabalhar com outra direção parlamentar".