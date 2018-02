Actualidade

O Metropolitano de Lisboa transportou no ano passado 162 milhões de passageiros, uma variação positiva de 5,42% face ao período homólogo de 2016, anunciou hoje a empresa.

Numa nota, o Metro de Lisboa anunciou ainda que, em 2017, as 10 estações mais movimentadas registaram um total de 128,5 milhões de validações, "um crescimento que corresponde a uma variação positiva de +5% (+6.1 milhões de validações) nas referidas dez estações, face ao período homólogo de 2016".

Todas estas estações apresentaram crescimentos, face ao ano anterior, destacando-se as estações Colégio Militar e Cais do Sodré, com acréscimos de, respetivamente, +9% e +7%.