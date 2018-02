Actualidade

O presidente brasileiro, Michel Temer, reuniu-se hoje com membros de seu gabinete com o objetivo de projetar uma "grande ação humanitária" na fronteira com a Venezuela para apoiar milhares de imigrantes que fogem da crise naquele país.

"É uma ação de apoio aos imigrantes" porque é "necessário abordar um êxodo causado pela fome sofrida pelos venezuelanos hoje", disse o ministro da Segurança Institucional, Sergio Etchegoyen, um dos participantes na reunião.

Segundo o ministro, o Brasil tem "o dever" de apoiar esse enorme fluxo migratório, que nos últimos meses levou cerca de 40 mil venezuelanos a instalarem-se em Boa Vista, capital do estado fronteiriço de Roraima que já tinha cerca de 320 mil habitantes.