Actualidade

Três dos seis suspeitos do assalto a uma carrinha de valores, junto a um supermercado do Lourel, em fevereiro de 2016, que resultou na morte de um homem, vão começar a ser julgados quinta-feira no tribunal de Sintra.

A 28 de fevereiro de 2016, após consumarem o assalto à carrinha de transporte de valores, junto a um supermercado do Lourel, no concelho de Sintra, os seis suspeitos fugiram na direção da Autoestrada 16 (A16), mas a viatura em que seguiam despistou-se, levando a que tivessem procurado roubar outras viaturas para continuarem a fuga.

Na altura, as autoridades policiais confirmaram que "no desenvolvimento desta ação, [os suspeitos] balearam um condutor que circulava com a família na A16, provocando quase de imediato a sua morte".