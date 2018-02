PSD/Congresso

O ainda presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, vai 'despedir-se' dos militantes sociais-democratas no primeiro dia de trabalhos do Congresso do partido, na sexta-feira.

Fontes sociais-democratas confirmaram à Lusa que Passos Coelho discursará pouco depois da abertura do Congresso, marcada para as 21:00, e antes do presidente eleito Rui Rio se dirigir aos militantes.

Desde que foram introduzidas as diretas no PSD, em 2006, com os militantes a escolherem o presidente do partido antes do Congresso, Passos Coelho será o primeiro presidente a dirigir-se aos militantes numa reunião magna já com o novo líder eleito.